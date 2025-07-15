Какие продукты помогут поддержать здоровье сердца

Поддержание здоровья сердца важно для долгой жизни без хронических заболеваний. Помочь в этом могут определённые продукты.

Черника. Она содержит много антоцианов, которые отличаются антиоксидантным и противовоспалительным действием. Исследования показывают, что употребление черники помогает снизить общий уровень холестерина и уровень маркеров воспаления.

Авокадо. Всего треть этого фрукта содержит около 20 витаминов, минералов и фитонутриентов и 5 г мононенасыщенных жиров. Эти полезные жиры снижают уровень вредного холестерина и помогают предотвратить возникновение инсульта и болезней сердца.

Листовая капуста. В ней содержится большое количество витаминов A, C и K, фолиевой кислоты, калия, кальция.

Сардины. Эти рыбки богаты омега-3 жирными кислотами. Согласно результатам исследований, употребление жирной рыбы минимум дважды в неделю положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

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Помидоры. Они отличаются высоким уровнем ликопина, который уменьшает воспаление и окислительный стресс. Это всё - основные факторы развития болезней сердца.

Семена льна. Регулярное употребление льняного семени связывают с улучшением функции артерий и снижением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для получения максимальной пользы выбирайте молотые семена, так как они легче усваиваются.

Чеснок. Он содержит аллицин, который способствуют снижению кровяного давления и поддерживает работу сердца и сосудов.

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