Пять ключевых правил для здоровья сердца

Терапевт Андрей Кондрахин назвал основные принципы поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, которые доступны каждому. Среди ключевых рекомендаций - регулярная физическая активность, средиземноморский тип питания и позитивный настрой. Особый акцент врач сделал на пользе жирной рыбы, умеренных пеших прогулок и контрастного душа с правильным температурным режимом.

Для поддержания сердечно-сосудистой системы важно сочетать физическую активность, правильное питание и психологическое благополучие, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ключевые правила для здоровья сердца. Физическая активность. Ежедневные пешие прогулки (минимум 30 минут со скоростью 5–6 км/ч). Регулярные тренировки (плавание, йога, кардионагрузки). Контрастный душ (температура горячей воды — 40–45°C, холодной — 10–20°C).

Правильное питание: жирная рыба (лосось, скумбрия) и рыбий жир в капсулах — источники Омега-3, постное мясо (куриная грудка, индейка), овощи (клетчатка и витамины), минимум соли, кофеина, алкоголя, отказ от жареного, копченого и жирного.

Эмоциональное здоровье. Оптимистичный взгляд на жизнь. Умение радоваться мелочам. Соблюдение режима сна (7–9 часов в сутки). Физические нагрузки улучшают кровообращение и снижают риск гипертонии. Полезные продукты укрепляют сосуды и снижают уровень «плохого» холестерина. Позитивный настрой уменьшает стресс, который негативно влияет на сердце. Об этом Кондрахин рассказал в интервью «Москве-24».

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