Как черника может продлить вашу жизнь

Исследования показывают, что для долголетия особенно важно есть чернику. Вот с какими её преимуществами для здоровья это связано.

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Много антиоксидантов. Черника особенно богата антоцианами. Эти вещества связаны со снижением риска возникновения возрастных заболеваний, в том числе болезней сердца и неврологических болезней. Считается, что антоцианы борются с воспалением и уменьшают окислительный стресс.

Улучшение здоровья кишечника. Одна чашка черники содержит 3,5 г клетчатки, которая помогает регулировать работу кишечника, важна при контроле аппетита и уровня сахара в крови.

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Снижение вероятности развития хронических заболеваний. Болезнь Альцгеймера и диабет 2 типа - одни из основных причин смерти в США. Исследования показывают, что черника может снизить риск возникновения этих болезней.

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