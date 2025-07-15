Фрукты и другие виды клетчатки, которые нужно есть каждый день

Существует две разновидности клетчатки: растворимая и нерастворимая. Вот какие продукты, богатые этим веществом, эксперты рекомендуют употреблять ежедневно.

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Фрукты. Много клетчатки содержится в грушах, бананах, гуаве, ягодах, киви, яблоках.

Овощи. К таким, в которых много клетчатки, относятся морковь, брокколи, зелёный горошек, листовая зелень, брюссельская капуста, артишоки.

Бобовые. Это чечевица, красная фасоль, чёрная фасоль, белая фасоль, нут, колотый горох, соевые продукты.

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Орехи и семена. Они богаты полезными жирами, белком. Много клетчатки содержится в миндале, фисташках, грецких орехах, фундуке, семенах чиа, льна, подсолнечника.

Зерновые. Особенно большое количество клетчатки в овсе, ячмене, пшенице, ржи, лебеде, гречневой крупе.

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