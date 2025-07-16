Перечислены лекарства и БАДы, которые опасно принимать в жару

Некоторые лекарства и пищевые добавки могут влиять на то, как наш организм переносит жару. Вот на что особенно нужно обратить внимание.

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Диуретики. Это мочегонные препараты. Если их принимать в сильную жару, то можно столкнуться с обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Лазикс (фуросемид) уменьшает чувство жажды, поэтому при его приёме пейте воду в течение дня.

Ингибиторы АПФ. Эти препараты используют для лечения повышенного артериального давления и заболеваний сердца. При этом они могут уменьшать чувство жажды. При комбинированном приёме диуретиков и ингибиторов АПФ повышается риск возникновения обезвоживания. Блокаторы рецепторов ангиотензина II - схожий класс лекарств, который тоже может привести к обезвоживанию.

Антихолинергические средства. Они могут влиять на способность организма потеть и регулировать внутреннюю температуру. Это может привести к перегреву, повысить вероятность развития теплового истощения.

Бета-блокаторы. Эти лекарства могут ухудшить способность организма охлаждаться в жаркую погоду.

Блокаторы кальциевых каналов. Они повышают риск нарушения электролитного баланса и возникновения обмороков в жару.

Препараты для лечения щитовидной железы. Они могут повышать температуру тела, из-за чего высок риск получить тепловое истощение или тепловой удар в жару.

Противосудорожные препараты. Такие лекарства могут привести к снижению потоотделения, из-за чего вы рискуете перегреться в жаркую погоду.

Антипсихотики. Они могут нарушать регуляцию температуры тела и снижать потоотделение.

Антидепрессанты. Они влияют на способность организма регулировать внутреннюю температуру и потеть.

Стимуляторы. Эти лекарства могут повышать температуру тела, что опасно во время сильной жары.

Антибиотики. Они могут усилить чувствительность кожи к солнцу, из-за чего вы можете получить ожоги.

Противогрибковые препараты. Такие лекарства, как и антибиотики, усиливают чувствительность кожи к ультрафиолету.

Антигистаминные препараты. Они влияют на то, как организм регулирует внутреннюю температуру.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). При обезвоживании приём этих лекарств может вызвать повреждение почек.

Витамин В6. Эта добавка может повысить светочувствительность кожи, из-за чего она станет более уязвимой к воздействию солнца.

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