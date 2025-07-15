Названы четыре причины неприятного запаха пота

Фармацевт Херонимо Орс заявил, что даже при хорошей гигиене у некоторых людей бывает неприятный запах пота. В беседе с изданием El Periodico De España он назвал четыре причины, по которым это происходит.

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Как отметил Орс, одной из причин неприятного запаха пота является повышенный уровень мочевой кислоты. Его также может вызывать диета, богатая белками и специями, пояснил специалист и призвал в этом случае пересмотреть рацион.

Еще одной причиной запаха пота Орс назвал обтягивающую синтетическую одежду. Кроме того, некоторые лекарственные средства могут иметь побочный эффект в виде неприятного запаха пота.

Ранее терапевт Полина Лепилова рассказала, как бороться с чрезмерной потливостью. Так, она посоветовала пользоваться антиперспирантами с хлоридом алюминия.