Ученый назвал два овоща, помогающих предотвратить деменцию

Картофель и патиссоны содержат медь, которая необходима для поддержания когнитивного здоровья и снижения риска деменции. Об этом заявил профессор Хэбэйского медицинского университета (Китай) Вэйай Цзя. Его слова приводит издание Daily Mail.

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По словам ученого, медь способствует высвобождению железа, которое переносит кислород по организму, в том числе — к мозгу. Ее умеренное потребление также способствует нормальной работе центральной нервной системы (ЦНС). Кроме того, этот микроэлемент участвует в регуляции нейромедиаторов, связанных с памятью и обучением.

Однако профессор предупредил, что избыток меди может быть токсичным. Острые симптомы отравления медью при приеме включают рвоту, гематемезис (рвоту кровью) и гипотензию (низкое кровяное давление). Чтобы избежать передозировки, ученый рекомендует получать микроэлемент с пищей в умеренном количестве. Суточная норма меди (1,22 мг), по его словам, содержится, например, в двух картофелинах и одном среднем патиссоне.

По мнению исследователей, защитный эффект меди обусловлен ее положительным влиянием на энергетический обмен и нейротрансмиссию — процессы, критически важные для нормальной работы нервной системы.