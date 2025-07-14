Какие вещи в квартире могут быть опасны для здоровья

Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина объяснила KP.RU, какие вещи могут стать причиной болезни.

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Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. В этих вещах могут накапливаться пылевые клещи, споры плесени и т.д. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети.

Драпкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать наматрасники, шторы - раз в три-четыре месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год.

По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких - например, бронхолегочный аспергиллез.