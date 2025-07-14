Врач предупредила рыбаков о рисках для здоровья

Любителям спокойной рыбалки, особенно тем, кто предпочитает часами сидеть с удочкой у воды, стоит обратить внимание на состояние своих ног. Отечность, тяжесть и судороги к вечеру — не просто возрастные проявления, а возможные симптомы варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК), которую в шутку уже называют «рыбацким варикозом», предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай.

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Как рассказала врач, ВБНК — это хроническое заболевание, при котором происходит варикозное расширение подкожных вен, часто сопровождающееся венозной недостаточностью. Причина — нарушение нормального венозного кровотока, из-за чего возникает венозный застой. В условиях статического положения тела, особенно сидя или стоя, резко снижается активность мышечно-венозной помпы голени, что затрудняет отток крови. В результате возникает отек, ощущение тяжести, боль, зуд, а иногда и ночные судороги.

При этом она отметила, что усиленный венозный рисунок на ногах у людей со светлой кожей не всегда свидетельствует о патологии — это не варикоз, а индивидуальная особенность. Однако если появляются вышеперечисленные симптомы, стоит обратить на них внимание.

«Сидение с удочкой часами без движения — это серьезный фактор риска развития варикоза. Как и возраст, наследственность, ожирение, женский пол и принадлежность к европеоидной расе. Современные исследования показывают, что при длительном венозном застое снижается напряжение сдвига — механическое давление, которое кровь оказывает на клетки внутренней оболочки вен. Это влияет на обмен веществ и способствует воспалительным изменениям, утолщению или истончению венозной стенки и прогрессированию заболевания», — предупредила Малай.

Опасность ВБНК, по ее словам, не ограничивается отеками и болями. Без лечения могут развиться липодерматосклероз, венозная экзема и даже трофические язвы. Поэтому важно вовремя начать профилактику и лечение.

Одним из эффективных методов консервативной терапии врач назвала эластическую компрессию — использование компрессионного трикотажа, который поддерживает вены, способствует оттоку крови и предотвращает отеки. Рекомендуется носить компрессионные гольфы или чулки с давлением у лодыжки 10–30 мм рт. ст., особенно во время рыбалки, длительных поездок или перелетов.