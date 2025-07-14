В чем причина утренней сонливости

Постоянная усталость и сонливость даже после полноценного ночного сна могут быть связаны не только с недосыпом, но и с дефицитом витаминов и микроэлементов. Об этом сообщила врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По её словам, хроническая усталость часто является первым признаком нехватки витамина D, витамина B12, железа и ферритина. Особенно актуален дефицит витамина D в летние месяцы при пасмурной погоде. Нарушения в балансе этих веществ могут привести к сбоям в кроветворении и передаче нервных импульсов, что снижает общий тонус и делает сон неэффективным для восстановления.

Кроме того, врач указала на возможную связь сонливости с хроническими заболеваниями. В частности, ухудшение работы щитовидной железы, анемия, воспалительные процессы и нарушения углеводного обмена могут препятствовать нормальному усвоению глюкозы и провоцировать усталость.

Уланкина также добавила, что скрытые нарушения сна, такие как апноэ, частые ночные пробуждения или последствия хронического стресса, способны значительно снижать качество ночного отдыха. При этом человек может не осознавать наличие этих проблем.

Для выявления причин сонливости специалист рекомендовала пройти базовую диагностику: сдать общий и биохимический анализ крови, проверить уровень ТТГ, витамина D, ферритина и глюкозы, резюмировала эксперт РИАМО.

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