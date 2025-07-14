Как организовать быт при аллергии

Необходима частая влажная уборка и тщательный уход за постельным бельём.

Предпочтение следует отдавать изделиям из синтетических материалов. Об этом заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии МКНЦ больница №52, врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог высшей категории Елена Бобрикова сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Не забываем, что есть элиминационные мероприятия, это гипоаллергенный быт, если есть аллергия. Если к клещам домашней пыли, действительно, те мамы, которые заботятся о здоровье своих детей, — это гипоаллергенное бельё, это подушки, которые не пуховые, не перьевые, а синтетические материалы, которые не вызывают аллергических проявлений. Это частая влажная уборка в доме, частое проветривание. Не забываем бабушкин метод: в такую жару выносить все свои постельные принадлежности на солнце, клещи домашней пыли не выносят тепло — сухо, жарко — и холодно. То есть в мороз и солнце всё несём на балконы, на улицу для того, чтобы убить тех клещей, которые не любят солнце».

Ранее Антон Ястребцев указал на опасность кондиционера для аллергиков. После зимнего простоя перед первым применением устройство необходимо очистить от скопившейся пыли и спор грибов.