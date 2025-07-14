Эксперт рассказал, как набрать мышечную массу

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Росбиотеха Дмитрий Быстров в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказал, что включение тунца в рацион поможет набрать мышечную массу за счет высокого содержания белка и низкого содержания жира.

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В 100 граммах продукта содержится порядка 20-25 г белка. По словам Быстрова, такой состав делает тунец идеальным выбором для спортсменов и тех, кто хочет увеличить мышечную массу без перебора по калориям. Кроме того, в тунце содержатся омега-3 жирные кислоты для восстановления мышц, витамин В12, селен и ниацин для эффективного обмена веществ.

Специалист посоветовал употреблять тунец в умеренном количестве - 150-200 граммов один-два раза в неделю.