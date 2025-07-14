Топ-6 полезных продуктов при низком уровне сахара в крови

Диетолог Карина Толентино перечислила фрукты и сладости, которые помогут при гипогликемии. Низкий уровень сахара в крови может вызывать слабость, головокружение, дрожь и учащённое сердцебиение. Чтобы быстро нормализовать состояние, врач рекомендует употреблять продукты с высоким содержанием углеводов.

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Бананы. Средний фрукт содержит 25 г углеводов, включая 18 г натуральных сахаров. Благодаря низкому содержанию клетчатки (2 г) они быстро усваиваются, помогая поднять уровень глюкозы.

Ананас. Гликемический индекс ананаса — 82, что делает его одним из самых эффективных фруктов при гипогликемии. Одна чашка кусочков ананаса содержит 22 г углеводов.

Финики. Один финик содержит 18 г углеводов, преимущественно глюкозу и фруктозу. Их удобно носить с собой для быстрого перекуса.

Виноград. Половина чашки винограда даёт 15 г углеводов. Этот сладкий фрукт быстро усваивается и помогает при резком падении сахара.

Яблочное пюре. Полстакана несладкого пюре содержит 15 г углеводов. Оно легко усваивается и подходит даже при тошноте.

Арбуз. В небольшой тарелке — 11,5 г углеводов. Благодаря высокому содержанию воды он особенно полезен при обезвоживании на фоне гипогликемии.

Для поддержания стабильного уровня сахара в крови эксперты рекомендуют есть регулярно, сочетая углеводы с белками и жирами. Также следует пить воду и избегать сладких газировок.