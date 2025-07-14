Топ-6 полезных продуктов при низком уровне сахара в крови

Врач назвала 6 полезных продуктов при низком уровне сахара в крови
Диетолог Карина Толентино перечислила фрукты и сладости, которые помогут при гипогликемии. Низкий уровень сахара в крови может вызывать слабость, головокружение, дрожь и учащённое сердцебиение. Чтобы быстро нормализовать состояние, врач рекомендует употреблять продукты с высоким содержанием углеводов.
Бананы. Средний фрукт содержит 25 г углеводов, включая 18 г натуральных сахаров. Благодаря низкому содержанию клетчатки (2 г) они быстро усваиваются, помогая поднять уровень глюкозы.
Ананас. Гликемический индекс ананаса — 82, что делает его одним из самых эффективных фруктов при гипогликемии. Одна чашка кусочков ананаса содержит 22 г углеводов.
Финики. Один финик содержит 18 г углеводов, преимущественно глюкозу и фруктозу. Их удобно носить с собой для быстрого перекуса.
Виноград. Половина чашки винограда даёт 15 г углеводов. Этот сладкий фрукт быстро усваивается и помогает при резком падении сахара.
Яблочное пюре. Полстакана несладкого пюре содержит 15 г углеводов. Оно легко усваивается и подходит даже при тошноте.
Арбуз. В небольшой тарелке — 11,5 г углеводов. Благодаря высокому содержанию воды он особенно полезен при обезвоживании на фоне гипогликемии.
Для поддержания стабильного уровня сахара в крови эксперты рекомендуют есть регулярно, сочетая углеводы с белками и жирами. Также следует пить воду и избегать сладких газировок.