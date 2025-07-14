Ученые рассказали, как виноград влияет на мышечную силу

Регулярное употребление винограда может повысить мышечную силу, особенно у женщин после 50 лет. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе (США). Результаты их работы опубликованы в журнале Food & Function.

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Участниц разделили на две группы: одна ежедневно получала виноградный порошок, а другая — плацебо. Учёные измеряли силу хвата, скорость ходьбы и уровень гормона иризина, который влияет на рост мышц и костей.

У женщин, употреблявших соединения винограда, сила хвата и скорость ходьбы оказались выше, чем в контрольной группе. Кроме того, у них уровень иризина вырос на 14,4%, тогда как у остальных — снизился на 7,8%.

Включение винограда в рацион может стать простым и многообещающим подходом к питанию для облегчения саркопении (возрастное снижение мышечной массы и силы) — состояния, для которого пока не существует эффективных методов лечения.