Как правильно заботиться о здоровье колен

Мышцы, стабилизирующие колено, с годами ослабевают, а плотность костей снижается. При этом хрящ, смягчающий удары, истончается, а связки становятся менее эластичными. Вот что можно сделать, чтобы облегчить боль, скованность и другие неприятные ощущения в коленях.

© Ferra.ru

На здоровье коленей негативно влияют избыточный вес тела, плохая обувь (которая не обеспечивает необходимой поддержки), повторяющиеся движения, сильно нагружающие суставы. К примеру, в 2021 году французские исследователи обнаружили, что паркурщики в среднем получали 1,7 травмы колена или лодыжки на каждые 1000 часов тренировок. Исследования с участием профессиональных танцоров также показали, что травмы колена у них встречаются часто.

© Anchalee Phanmaha via Getty

Кроме того, научные работы демонстрируют, что через 10–20 лет после травмы колена у 50% пострадавших разовьётся остеоартрит.

Считается в целом, что физические упражнения укрепляют суставы. Так, согласно исследованию 2023 года, люди, занимающиеся силовыми тренировками, на 20% реже страдают остеоартритом, чем те, кто никогда такие упражнения не выполнял. Кроме того, полезно укреплять четырёхглавую мышцу бедра.

Если у вас обувь с хорошей амортизацией и вы регулярно занимаетесь спортом, то важно понимать, что любой лёгкий дискомфорт со временем может перерасти в серьёзные и длительные травмы. Если испытываете боль, то попробуйте носить наколенник или заняться плаванием.

Согласно некоторым исследованиям, плавание тоже может способствовать восстановлению после незначительных травм колена и снизить риск возникновения долгосрочных проблем с коленями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.