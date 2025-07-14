Ученые выяснили, как фрукты и овощи влияют на сон

Новое исследование показало, что большее количество овощей и фруктов в рационе помогает спать лучше. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Sleep Health.

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В рамках новой работы учёные обнаружили, что когда участники увеличили потребление овощей с нуля до пяти чашек в день, то у них улучшилось качество сна на 16%. Эти результаты стали заметны довольно быстро: уже на следующую ночь после того, как люди стали есть больше этих продуктов. В частности, их сон стал менее фрагментированным.

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Для проведения нового исследования специалисты отобрали 34 участника в возрасте от 20 до 49 лет. Большинство добровольцев были мужского пола. Полученные данные показали, что потребление большего количества фруктов и овощей связано с меньшим количеством нарушений сна, употребление большего количества клетчатки и углеводов - с улучшением качества сна, а вот красного и переработанного мяса - с ухудшением сна.

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