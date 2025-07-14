«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины

Британского монарха, Гвинет Пэлтроу и египетского фараона объединяет одна вещь — любовь к профилактическим клизмам. Действие этого медицинского приспособления хотя бы раз в жизни испытывали на себе многие, но обычно клизма появлялась в безвыходной ситуации и по требованию врача. Однако некоторые делают себе клизмы добровольно и регулярно, с азартом ищут новые рецепты и уверяют, что с их помощью укрепляют свое здоровье. Откуда взялся миф о пользе клизм и почему врачам, которые предупреждают об их опасности, никто не верит, выясняла «Лента.ру».

«Клизма изменила мою жизнь»

Король Великобритании Карл III однажды попал в неловкую ситуацию из-за кофейной клизмы. Это произошло в 2004 году, в то время в России его знали под именем Чарльз и носил он титул принца. Выступая перед парой сотен онкологов, будущий монарх неожиданно заговорил о пользе нетрадиционной медицины: мол, есть случаи, когда люди едят фрукты, пьют соки, делают клизмы и исцеляются.

«Крайне важно, чтобы мы не отвергали такой опыт, а продолжали исследовать полезные свойства этих методов лечения», — король Великобритании Карл III о лечебных клизмах.

Скандальное заявление тут же вызвало шквал критики от врачей, пациентов и журналистов. Казалось бы, в вопросе клизм и рака была поставлена точка. Но не тут-то было. Интерес людей без медицинского образования к клизмам не угасал.

В 2018 году принадлежащий актрисе Гвинет Пэлтроу бренд товаров для здорового образа жизни начал торговать кофейными клизмами. На этот раз об исцелении от рака не было ни слова, зато организм обещали очистить от токсинов, что должно было повлечь моментальный оздоровительный эффект. Медицинское сообщество вновь отреагировало шквалом критики, обвинив звезду в попытке заработать на псевдонаучных теориях.

В 2025 году клизменный метод оздоровления воспрял с новой силой. Теперь любители экстремального подхода к здоровому образу жизни не просто расхваливают положительный эффект клизм, но и буквально показывают процесс на камеру. Снимают то, как готовят жидкость, как заливают ее в свой кишечник, а затем показывают результат, который должен доказать зрителям наличие в стуле то ли токсинов, то ли паразитов.

Подобных видео тысячи в TikTok и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Их авторы заявляют, что после чистки клизмами ощутили самые разные плюсы: молодость кожи, снятие стресса, уменьшение боли при месячных, улучшение работы печени и так далее

«Я делаю кофейные клизмы уже шесть лет. И это изменило мою жизнь. Я делаю клизму каждый раз, когда чувствую, что моей печени нужна детоксикация, иногда каждый день, а иногда каждую неделю», — рассказывает один из пользователей Reddit.

Но не только британские короли, американские актрисы и блогеры сходят с ума от клизм. В этом вопросе Россия легко даст фору многим. В конце концов именно тут появился единственный в мире памятник клизме, а советовавший делать клизмы с уриной Геннадий Малахов завоевал любовь миллионов и занимал почетное место в сетке вещания главного телеканала страны.

Вековая тяга к клизмам

Человечество очень давно ведет борьбу за чистоту своего кишечника. Первые клизмы появились еще в Древнем Египте. Считалось, что содержимое кишечника — это грязь, которая заражает дух и тело, поэтому все египтяне три раза в месяц в обязательном порядке проводили внутреннюю чистку. Фараоны, которые были не просто людьми и правителями, а считались божествами, должны были следить за своей чистотой еще строже. При дворе даже был высокопоставленный духовный служитель — Хранитель ануса. Его основной задачей было следить за здоровьем и благополучием кишечника фараона.

Еще одним поклонником клизм был французский король Людовик XIV. При его правлении эта процедура вошла в моду у придворных. Согласно медицинским записям того времени, процедура стала настолько обыденной, что слуги могли в любой момент забраться даме под юбку и провести там все манипуляции, пока она вела светскую беседу.

В XIX веке клизмы стали частью медицинской науки. Врачи того времени сделали логичное и тем не менее ошибочное предположение, что зловонная и кишащая патогенными микробами субстанция вызывает болезнь, которой дали название «аутоинтоксикация». Для предотвращения этого недуга предлагалось регулярного избавляться от содержимого кишечника.

С этой целью врач Алкинос Бертон Джеймисон даже изобрел специальное приспособление, называемое «внутренние фонтанные ванны». Надо сказать, что уже тогда многие сомневались в эффективности этого устройства, сейчас же о нем вспоминают исключительно как о примере медицинского шарлатанства.

Но настоящий клизменный бум случился благодаря немецкому врачу Максу Герзону в середине 1920-х годов. Сначала он заявил, что с помощью специальной диеты и ежедневных клизм излечил себя от мигреней, а потом стал убеждать пациентов, что может этим же способом лечить десятки других болезней и даже рак

Методика приобрела популярность во всем мире, некоторые ее аспекты даже включили в клинические рекомендации, но позже убрали, так как проведенные исследования показали, что метод Герзона бесполезен. Тем не менее у него до сих пор много сторонников, и именно о нем говорил в своей речи принц Чарльз.

Почему очищение клизмами до сих пор популярно?

Секрет успеха кофейных, озоновых, ромашковых и любых других клизм в том, что клизмы сами по себе широко используются в медицине. Но назначают их исключительно по показаниям, которых совсем немного:

многодневный запор; перед некоторыми медицинскими исследованиями кишечника; перед хирургическими операциями; ректальный способ введения лекарственных препаратов.

Когда врачи назначают клизму, они не надеются, что она исцелит пациента или магическим образом очистит его организм от токсинов. Не было ни одного убедительного исследования, которое заставило бы медиков думать подобным образом. Более того, есть подтвержденные сведения, что человеческий организм не нуждается в чистках. Преподаватель фармацевтической практики в Кингстонском университете Дипа Камдар подчеркнула, что идея очищать кишечник любыми способами абсурдна и антинаучна. По ее словам, организм сам фильтрует вещества: нужные — усваивает, ненужные — выводит наружу. Вмешиваться в этот процесс небезопасно.

«Нет необходимости в самодельных клизмах любого рода: кишечник самоочищается. Регулярное пищеварение и дефекация означают, что организм избавляется от отходов естественным образом», — Дипа Камдар, фармацевт.

Опаснее, чем кажется

Клизмы представляют опасность, о которой многие не подозревают. Как рассказала гастроэнтеролог Самита Гарг, если постоянно искусственно очищать кишечник, рано или поздно он перестанет опорожняться самостоятельно. Другой вариант осложнений — частые позывы в туалет даже тогда, когда реальной необходимости в этом нет.

Гастроэнтеролог добавила, что слизистая оболочка кишечника чрезвычайно нежная и чувствительная, поэтому горячая или холодная вода в клизме может спровоцировать травму, вызвать сепсис и даже привести к летальному исходу. Такие случаи, по словам врача, происходят редко, но чаще, чем принято думать. В группе риска в первую очередь находятся дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

Еще одна серьезная опасность — это ингредиенты, которые добавляют в «лечебные» клизмы, будь то кофе или что-то другое. Они могут спровоцировать серьезные заболевания: воспаление слизистой оболочки толстой кишки — колит или воспаление прямой кишки — проктит

Кроме того, клизмы легко могут спровоцировать обезвоживание и нарушение электролитного баланса. Это, в свою очередь, приводит к недостатку калия, а затем к учащенному сердцебиению и даже к проблемам в работе легких. Существует также риск, что самостоятельная чистка кишечника закончится его разрывом либо ухудшением работы почек.