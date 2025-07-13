Нахимичили с грибочками: можно ли есть выросшие на участке опята

После сезона дождей на дачах выросло много съедобных, на первый взгляд, грибов: лисички, белые, вешенки и многие другие. Можно ли их употреблять в пищу и что делать, если вдруг отравились? «Вечерняя Москва» разобралась в этом вопросе.

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На дачах есть много видов растений, но не все съедобные и не все можно трогать. А еще серьезную опасность представляют грибы. Причем любые, а не только, например, бледные поганки.

— Грибами в первую очередь можно отравиться в двух случаях: если грибы консервированные и срок их годности истек или если грибы свежие, но ядовитые, — рассказывает врач-токсиколог Михаил Кутушев.

Но отравиться можно и съедобными грибами. Они обладают огромной впитывающей силой благодаря грибнице — мицелию. Через эту сеть из множества тонких ниточек под землей из окружающей среды поглощаются любые растворы. Грибы вбирают в себя в том числе и химикаты, такие как тяжелые металлы и пестициды. Они очень чувствительны к удобрениям, стимуляторам роста и инсектицидам, которые используют садоводы. Употребление грибов, выросших на участке, где вы ведете приусадебное хозяйство, может стоить вам здоровья!

— Симптомами отравления грибами могут быть слюнотечение, сухость рта, галлюцинации или странное поведение. При первых признаках плохого самочувствия следует промывать желудок большим количеством воды. Однако есть случаи, когда промывание желудка не помогает, тогда следует вызывать скорую медицинскую помощь, — рекомендует врач.

Эксперт отмечает, что повышение грамотности и осведомленности среди граждан поможет снизить количество случаев отравления и обезопасить в том числе детей.

Современное поколение в целом редко бывает на природе. Так что обязательно не только сами запоминайте правила поведения на даче и на природе, но и проводите для своих детей небольшой инструктаж перед каждой поездкой.

Александра Ноев, гастроэнтеролог, нутрициолог, превентивный врач:

— Грибы противопоказаны при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Людям с язвенной болезнью, дуоденитом, колитом, почечной или печеночной недостаточностью грибы точно есть нельзя. Остальным лучше ограничить до порции в 150 граммов максимум дважды в неделю.

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