В Роскачестве рассказали, что съесть перед сном, чтобы лучше спать
Правильно сбалансированная еда способна значительно повысить качество сна. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.
По ее словам, семечки тыквы, содержащие магний и цинк, способствуют производству мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна. Полезен и белый рис: продукт помогает легче погружаться в сон благодаря своему составу.
Кроме того, особое внимание стоит уделить вишне — природному источнику мелатонина. Стакан вишневого сока или небольшая горсть свежей ягоды незадолго до сна помогут быстрее заснуть.
«Не менее полезен шпинат, богатый магнием — минералом, который естественным образом расслабляет мышцы и снимает нервное напряжение. Тем, кто часто просыпается ночью, рекомендуется включить в рацион грецкие орехи, которые содержат мелатонин, а также полезные жиры, поддерживающие работу мозга», — посоветовала специалист Роскачества.
Однако эксперт предупредила, что существуют продукты, способные испортить ночной отдых. К таким относятся блюда с большим количеством сахара, острые специи и даже некоторые овощи вроде капусты и фасоли, провоцирующие образование газов. Следует избегать употребления кофе и крепкого чая во второй половине дня.
Кардиолог и сомнолог медицинского центра «СМ-Клиника» Наталия Золотарева поделилась простыми рекомендациями, как выспаться даже в самую сильную жару.