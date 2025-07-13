Худеем на огурцах: диетолог назвала топ−3 блюда для быстрого сброса веса
Если не успели похудеть к лету, можно продолжить совершенствовать фигуру и в июле. Благо, возможностей для этого масса. Сегодня поговорим не про физическую активность на свежем воздухе, а про летний рацион. Сезонные овощи с огорода — идеальны для сброса веса. Взять хотя бы огурцы. В них всего 15 килокалорий на 100 грамм. Ну чем не чудо-продукт? Нутрициолог Вера Дудченко в беседе с WomanHit поделилась тремя простыми рецептами с огурцами. Включите их в летнее меню, и цифра на весах точно сдвинется с мертвой точки.
Салат «Табуле» с булгуром и огурцами
Ингредиенты (на 2 порции):
- Булгур — 80 г.
- Томаты свежие — 300 г.
- Огурцы свежие — 200 г.
- Кинза или петрушка — 1 пучок.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
Отварите булгур согласно инструкции. Нарежьте овощи кубиками, смешайте с крупой и зеленью. Заправьте оливковым маслом.
Огуречно-йогуртовый соус с зеленью
Ингредиенты:
- Йоугрт греческий — 250 г.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Укроп рубленый — 2 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Сок лимона — 1 ч. л.
- Соль морская — щепотка.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Охладите 30 минут перед подачей. «Такой соус идеально сочетается с овощной тарелкой (морковь, сельдерей, сладкий перец), гриль-овощами, цельнозерновыми хлебцами», — советует эксперт.
Гаспачо с огурцом и редисом
Ингредиенты:
- Томаты спелые — 500 г.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Редис — 5—6 шт.
- Перец сладкий — 1 шт.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Уксус винный — 1 ст. л.
Приготовление:
Измельчите все овощи в блендере, кроме огурца и редиса. Добавьте масло, уксус, соль по вкусу. Охладите 2 часа. Подавайте с декором из тонко нарезанного огурчика и редиса, по желани можно добавить ломтики авокадо как источник полезных жиров.
Приятного аппетита и вкусного лета без бургеров, беляшей и лишних сантиметров на талии!