Топ−3 блюда для быстрого сброса веса

Если не успели похудеть к лету, можно продолжить совершенствовать фигуру и в июле. Благо, возможностей для этого масса. Сегодня поговорим не про физическую активность на свежем воздухе, а про летний рацион. Сезонные овощи с огорода — идеальны для сброса веса. Взять хотя бы огурцы. В них всего 15 килокалорий на 100 грамм. Ну чем не чудо-продукт? Нутрициолог Вера Дудченко в беседе с WomanHit поделилась тремя простыми рецептами с огурцами. Включите их в летнее меню, и цифра на весах точно сдвинется с мертвой точки.

Салат «Табуле» с булгуром и огурцами

Ингредиенты (на 2 порции):

Булгур — 80 г.

Томаты свежие — 300 г.

Огурцы свежие — 200 г.

Кинза или петрушка — 1 пучок.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Отварите булгур согласно инструкции. Нарежьте овощи кубиками, смешайте с крупой и зеленью. Заправьте оливковым маслом.

Огуречно-йогуртовый соус с зеленью

Ингредиенты:

Йоугрт греческий — 250 г.

Огурец свежий — 1 шт.

Укроп рубленый — 2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик.

Сок лимона — 1 ч. л.

Соль морская — щепотка.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Охладите 30 минут перед подачей. «Такой соус идеально сочетается с овощной тарелкой (морковь, сельдерей, сладкий перец), гриль-овощами, цельнозерновыми хлебцами», — советует эксперт.

Гаспачо с огурцом и редисом

Ингредиенты:

Томаты спелые — 500 г.

Огурец свежий — 1 шт.

Редис — 5—6 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Уксус винный — 1 ст. л.

Приготовление:

Измельчите все овощи в блендере, кроме огурца и редиса. Добавьте масло, уксус, соль по вкусу. Охладите 2 часа. Подавайте с декором из тонко нарезанного огурчика и редиса, по желани можно добавить ломтики авокадо как источник полезных жиров.

Приятного аппетита и вкусного лета без бургеров, беляшей и лишних сантиметров на талии!