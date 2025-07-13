Сколько миндаля можно съесть за один раз

Красноярский Роспотребнадзор напомнил о пользе миндаля и дал рекомендации по его употреблению.

Этот орех — ценный источник витаминов (группы B, C, E), минералов (калий, кальций, магний, железо, цинк) и соединений, снижающих холестерин. Однако, учитывая высокую калорийность (более 600 ккал на 100 г), специалисты рекомендуют ограничиться 10-20 орехами в день.

Предпочтительно употреблять миндаль в сыром или подсушенном виде, без добавок. Людям с аллергией на орехи и хроническими заболеваниями ЖКТ от миндаля следует воздержаться.

При покупке орехов стоит обращать внимание на их внешний вид: однородный цвет, отсутствие пятен и повреждений.

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