Как бороться с солнечными ожогами и какие народные средства опасны

К середине лета наконец пришла настоящая жара. Из-за нее повышается риск появления солнечных ожогов. «Вечерняя Москва» узнала, как надо бороться с ожогами и стоит ли при их лечении доверять народной медицине.

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К сожалению, даже если вы не ходите на пляж и вообще стараетесь лишний раз не выбираться на улицу — все равно находитесь под риском получить солнечный ожог.

Заметить его легко — в пораженном месте кожа покраснеет, к нему больно прикасаться. Иногда кожа может сильно опухнуть. Не исключено появление волдырей. Что же делать в таком случае?

В народной медицине популярен такой способ: берем охлажденный кефир или сметану и растираем ими весь пораженный участок.

Это традиционный метод, о котором надо навсегда забыть, — рассказывает врач общей практики кандидат медицинских наук Ирина Давыдова. — Подобные продукты — комфортная среда для размножения бактерий. Вы создадите все условия для того, чтобы инфицировать ваш ожог. Начнется загноение.

Специалист отмечает, что вместо кисломолочной продукции лучше использовать спрей или мазь с декспантенолом.

При ожоге легкой степени этих мер будет более чем достаточно. А купить подобное средство можно совсем недорого в любой аптеке, — отмечает врач.

Еще один популярный способ справиться с ожогом — приложить лед. Ведь если повредили кожу чем-то горячим, то что-то холодное ее вылечит, верно?

Однозначно нет. Если вы приложите лед к обожженной поверхности, то там возникнет очень резкий перепад температур, из-за которого ткани только сильнее начнут разрушаться. А если лед передержать, можно заработать еще и обморожение кожи, — добавляет Ирина Давыдова.

Достаточно просто спрятать ожог от ультрафиолета, зайти в тень или прохладное помещение.

Не стоит доверять и многим другим народным методам. Например, прикладывать к ожогу сырой картофель, обрабатывать спиртом, йодом, зеленкой. А тем более — прокалывать волдыри, ведь это может вызвать заражение, — подчеркивает врач.

Эксперт добавляет, что в случае, если спреи и мази не спасли от ожога, появились волдыри с жидкостью, ожог продолжает болеть все сильнее, то лучшее решение — поход к врачу.

И, конечно, всегда надо заниматься профилактикой солнечных ожогов: пользоваться солнцезащитным кремом, редко выходить под открытые солнечные лучи и как можно чаще пить воду, — заключает специалист.

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