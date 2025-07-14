Россиянки худеют с помощью ИИ: как это работает и насколько эффективно

Россиянки стали худеть с помощью чатов, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть составляет специальное меню на период похудения и план персональных тренировок. «Вечерняя Москва» провела эксперимент и узнала, как советует худеть ИИ.

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Никакой слепой веры

В запросе для нейросети девушки пишут фразу: «Представь, что ты эксперт, который помогает людям терять жир и набирать мышечную массу». Кому-то нейросеть прописывает классическую диету, но пользователи отмечают: иногда ИИ выдает странные рецепты, например смузи из персика, салата и огурцов.

Сгенерированная информация может быть просто-напросто придуманной. А еще ответ на ваш запрос скорее всего не индивидуальный — все же нейросети учатся на том, что «видят» в сети. Кому-то такой рацион может подойти, а кто-то результата не увидит, — рассказал ИТ-специалист, эксперт по нейросетям Дмитрий Мелихов.

Любую нейросеть можно использовать в качестве помощника. Важно помнить, что не всегда информация, которую она выдает, достоверная. Поэтому ее стоит воспринимать скорее как подсказку.

Сохраняя осторожность

Некоторые молодые люди в качестве экономии времени и денег занимаются фитнесом дома. Они делятся в социальных сетях результатом тренировок и рассказывают о том, как им в этом вопросе помог ИИ. Якобы с помощью правильного запроса он может составить план эффективных индивидуальных занятий.

В интернете мнения, как обычно, разделились: одни радуются результату и используют ИИ еще и в качестве репетитора, личного психолога, астролога и учителя, другие же считают советы нейросети бесполезными и не видят никакого результата.

С тренировками дело обстоит сложно. Чтобы не навредить себе, лучше взять ответ ИИ только за основу, и все равно проконсультироваться со специалистом. Профессиональный тренер поможет разработать индивидуальный план тренировок без риска для здоровья. Кстати, еще лучше, чтобы «промт» (запрос для нейросети. — «ВМ») составлял человек, хорошо разбирающийся в этой теме. Так запрос будет более конкретным, что позволит получить более точный ответ, — добавил Дмитрий Мелихов.

Для чистоты эксперимента

Корреспондент «Вечерней Москвы» попросила нейросеть составить сбалансированный рацион на неделю, чтобы не «кусочничать» на протяжении дня. Дополнительным пунктом указала: не любит гречку и перловку. Чат выписал общие принципы питания: белки, жиры, углеводы, регулярность и достаточное количество воды. На каждый день недели «придумал» меню. Прием пищи три раза в день, но в некоторые дни он предлагал еще и полдник. На первый взгляд еда показалась сбалансированной, однако нейросеть не написала, какое количество пищи нужно съесть и сколько воды стоит пить. Также ИИ дал несколько советов: избегать сладких газировок, контролировать порции и включать физическую активность, чтобы поддерживать тонус организма.

Елена Соломатина, кандидат медицинских наук, врач-диетолог:

Скорость обработки у ИИ высокая. В этом плане он опережает человеческий мозг. С одной стороны, он может быть полезен только в качестве помощника, который дает рекомендации. Когда человек общается с живым специалистом, он получает больший отклик. Профессиональный диетолог или тренер понастоящему включится в проблему и поможет составить меню и график под конкретный запрос с учетом всех нюансов.

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