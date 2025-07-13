Какие продукты помогут снять усталость

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова подсказала, какие продукты укрепят силы и поддержат жизненный тонус.

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Со слов эксперта, если ввести в свой регулярный рацион сложные углеводы, они помогут снизить уровень усталости. Овощи, корнеплоды и цельнозерновые крупы безопасны для организма. Их употребление, в отличие от простых сахаров, не провоцирует скачки глюкозы в крови и постепенно высвобождает энергию.

«Гречка, овсянка, киноа, тыква, батат и свекла богаты не только медленными углеводами, но и ценными микроэлементами, которые играют ключевую роль в работе нервной системы и помогают организму адаптироваться к стрессовым факторам», – объяснила Марьям Давлекамова.

Также стоит помнить об источниках белка. Протеин поддерживает мышечный тонус и укрепляет иммунную защиту.

Улучшить самочувствие и минимизировать усталость могут орехи, авокадо, семена льна и чиа, нерафинированные растительные масла. А чтобы предотвратить забирающее силы обезвоживание, надо пить больше жидкости. В условиях жары пить воду можно понемногу, но часто.