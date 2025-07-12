Чем опасны вейпы и нужно ли их запретить

В Госдуму внесут законопроект, полностью запрещающий в России продажу электронных сигарет. В чем опасность именно вейпов и нужны ли такие радикальные меры, выясняла «Вечерняя Москва».

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Электронные сигареты, или вейпы, они же «электронки» и «дудки» в народе — бич нашего времени. Особенно они привлекают молодежь, чему способствуют яркая расцветка устройств и вкусы по типу «кока-колы» или «жвачки».

А еще вейп «легче» курить: можно не выходить на улицу и делать одну затяжку за другой.

Если раньше неизменным атрибутом школьного хулигана была сигарета, то теперь — «электронка». Купить ее проще простого — в табачном магазине или интернете.

Коварство вейпов в том, что активно используются психологические методы, направленные на привлечение внимания к этим продуктам, — рассказал «ВМ» ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета Алексей Решетун. — Например, создание образа брутального потребителя в соцсетях. Привлекают внимание и различные ароматизаторы. Их огромное количество, и каждый может выбрать по своему вкусу.

В обществе бытует мнение, что электронные сигареты менее опасны, чем обычные. Якобы потому, что вейпинг исключает образование дыма и продуктов горения, содержащих множество вредных веществ. Однако, предупреждают врачи, это совсем не так.

Электронные сигареты — это очень опасные приспособления, которые содержат вреднейшие вещества. Людей за очень короткое время успели убедить, что электронные сигареты менее опасны, чем обычные.

В составе жидкости, которая находится в электронных сигаретах, содержится никотин, но в виде химического синтезированного вещества. Он поражает сердечно-сосудистую и дыхательную системы. У молодых курильщиков от никотина больше всего страдает мозговая деятельность — ухудшается память, появляются головные боли.

Но вейпы опасны не только содержанием никотина. Внутри — настоящий «коктейль» из вредных веществ.

В «жидкостях» для вейпов содержится пропиленгликоль — пищевая добавка, которая используется также для производства антифриза или растворителя. При нагревании жидкости образовываются различные канцерогены — например, акролеин — гербицид, который используется для уничтожения сорняков и вызывает необратимые изменения в легочной ткани. Также в вейпах можно найти ароматизатор диацетил — вещество, которое приводит к тяжелым респираторным заболеваниям, — отметил Решетун.

Еще с вейпом в организм можно занести различные тяжелые металлы, такие как никель, олово, свинец.

Аэрозоль с вредными веществами проникает даже в самые маловентилируемые отделы легких, увеличивая площадь поражения, — подчеркнул эксперт.

Решетун отметил, что у заядлых «парильщиков» начинаются часто необратимые изменения в легочной ткани, в первую очередь в альвеолах и в бронхиолах, то есть в конечных путях дыхательной системы, самых нежных ее частях.

Например, очень быстро развивается фиброз легочной ткани, уже были случаи развития диффузного альвеолярного кровотечения. Все эти изменения относятся к необратимым. Курильщики электронных сигарет могут получить пожизненную инвалидность, — рассказал эксперт.

Вредные вещества входят даже в состав тех вейпов, которые проходят маркировку. А ведь в России только одна из 50 электронных сигарет, согласно прошлогоднему исследованию Союза предприятий никотинсодержащей продукции, изготовлена легально. Это несмотря на то, что в России действуют требования по работе с маркированными электронными сигаретами и жидкостями для них. На практике рынок наполнен вейпами, изготовленными в кустарных условиях. А ведь купить такой вейп несовершеннолетнему легче, чем маркированный.

Авторами нашумевшего законопроекта о запрете вейпов стали руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в парламенте Сергей Миронов и председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Предлагаем запретить оптовую и розничную торговлю устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а для нарушителей установить административную ответственность. Штраф для граждан может составить от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, — отметила Лантратова в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнула, что недобросовестные производители заказывают в СМИ материалы о том, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные.

Мы наблюдаем взрывной рост потребления вейпов среди школьников и студентов. Никотин пагубно влияет на развивающийся мозг подростка: ухудшает память, концентрацию, способность к обучению, повышает риск тревожности и депрессии. Решить проблему можно только полным запретом на производство, импорт, оптовую и розничную продажу всех видов электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей к ним, — рассказала депутат.

По ее словам, параллельно необходимо усилить профилактику и доступные программы отказа от всех форм никотиновой зависимости. Что логично — было бы странно бороться только с вейпами, а обычные сигареты оставить в покое. Однако сейчас фокус внимания депутатов сосредоточен именно на вейпах из-за их огромной популярности у молодого поколения.