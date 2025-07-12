Чем могут быть опасны фермерские продукты

Фермерские продукты полезнее, чем магазинные, но в некоторых случаях могут быть опасны для здоровья, говорится в Telegram-канале Объясняем.РФ.

© Российская Газета

Отмечается, что через мясо, молоко и куриные яйца, купленные с частных рук, можно заразиться, например, сальмонеллезом, бруцеллезом и паразитами.

Предотвратить это можно, если следовать простым правилам, следует из материала. Так, яйца перед употреблением рекомендуется вымыть в теплой, почти горячей воде с добавлением кальцинированной соды, которая очищает лучше, чем пищевая. После этого их нужно сварить, причем кипеть они должны не менее десяти минут. Яичницу лучше обжарить с двух сторон.

Фермерское мясо необходимо жарить и варить до полной готовности, молоко - обязательно кипятить, все овощи и фрукты - нужно тоже обязательно мыть.

Прежде, чем купить продукты у фермера, нужно убедиться, что у него есть медкнижка, ветеринарные документы и документы на продукцию, такие как сертификат и декларация соответствия.