Тренер объяснил, каким спортом можно заниматься во время беременности

Телеведущая Регина Тодоренко активно занимается спортом во время беременности. В соцсетях будущая многодетная мама показала, как она тренируется на беговой дорожке. Телеведущая бежит в бодром темпе с утяжелителями на руках, хотя срок у нее уже внушительный и живот достаточно большой. «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-тренера Никиты Скрипника, какими видами спорта можно заниматься во время беременности.

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Как рассказал эксперт, тренировки во время беременности однозначно нужны.

«Человек по своей природе должен всегда находиться в движении, поэтому наш организм заточен на то, чтобы сохранять высокую подвижность, чтобы справляться с жизненными задачами, включая физическую нагрузку в любом состоянии. Поэтому тренировки необходимы женщинам во время ожидания ребенка, но подходить к ним нужно грамотно», — сказал он.

Эксперт отметил, что регулярная умеренная физическая активность помогает снизить риски развития диабета, избыточного веса, варикозного расширения вен, болей в пояснице, суставах, головных болей и многих других неприятных симптомов, возникающих во время беременности.

«Правильно подобранные нагрузки облегчают родовой процесс. А регулярные тренировки помогают женщинам быстрее восстановиться после родов. Но заниматься спортом полезно начинать еще на этапе планирования беременности», — говорит Скрипник.

Физические нагрузки также улучшают психоэмоциональное состояние будущей мамы: снижают тревогу, нормализуют сон, уменьшают выработку гормона стресса — кортизола, восстанавливая природный гормональный баланс, объяснил специалист.

По его словам, беременным полезны аэробные нагрузки три-четыре раза в неделю по 20–40 минут.

«Это может быть ходьба, но ни в коем случае не бег — он запрещен для беременных. Кроме того, подойдет плавание, велотренажеры с горизонтальной спинкой, танцы низкой интенсивности и специальные программы йоги и пилатеса для беременных. Однако каждый вид физической нагрузки требует индивидуального подхода и консультации врача», — поделился собеседник «ВМ».

По его мнению, силовые тренировки разрешены и полезны во время беременности, если выстроить их умеренно и выполнять правильно.

«Силовые тренировки разрешены во втором и третьем триместрах, если беременная женщина хорошо себя чувствует. Но нужно исключить натуживания, ударные высокоинтенсивные нагрузки, избегать положения лежа на животе и на спине», — рассказал тренер.

Кроме того, беременным во время тренировки важно следить за самочувствием, частотой пульса, дыханием, уровнем гидратации. Признаки недостатка жидкости, такие как сухость губ и рта, являются сигналом увеличить потребление воды во время занятий спортом, заключил Скрипник.

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