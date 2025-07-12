Почему не стоит купаться в море после шторма и ливня

Купание в море после шторма и ливня может принести большой вред для здоровья и непоправимые последствия, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Лялина рассказала, что после шторма вода в море становится мутная и коричневая из-за взвешенных в воде частичек песка, ила и цветущих водорослей. Если шторм сопровождается осадками, в море со сточными дождевыми водами попадает большое количество загрязняющих веществ с берега, добавила она. По ее словам, это могут быть мусор, нефтепродукты, пестициды.

«Все это приводит к бактериологическому загрязнению морской воды, тем более что вымытые дождем и штормом в море органические материалы создают благоприятные условия для размножения бактерий. Уровень бактерий и патогенов в морской воде в этот период, как правило, значительно увеличивается», — рассказала эксперт.

Еще одним опасным фактором биолог назвала образование сильных течений и высокие волны, что делает купание опасным для жизни. Лялина предупредила, что плавать в море лучше через 24-48 часов после шторма, пока вода не очистится и не станет безопасной.

Ранее биолог Лялина назвала очищающие кровь от токсинов простые продукты. На первое место в этом списке она поставила овощи и зелень.