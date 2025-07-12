Диетолог назвала «злом» холодный кофе в жару

При перегреве организма холодные напитки могут привести к потере голоса.

Кроме того, кофе способствует обезвоживанию, добавила Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я не пью холодный кофе, я считаю это злом. Потому что — это холодный напиток. Если голос — это ваше орудие, он для вас важен, то нужно быть осторожнее. Холодный кофе, если вы идёте, и вы перегреты, то это зло. Если вы не перегреты и не под кондиционером, и не в офисе, где кондиционеры, то вы вряд ли заболеете. Холода и перегретой температуры тела достаточно, чтобы заболеть. В жару кофе нужно минимизировать, потому что оно способствует дополнительному обезвоживанию. Но если всё-таки пьёте кофе в жару, то нужно обязательно компенсировать и выпивать стакан воды. В жару лучше пить просто воду. Можно добавить туда вкусные артефакты».

Ранее синоптики предупредили жителей нескольких регионов о 40-градусной жаре. Такой температурный режим установится в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.