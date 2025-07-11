Врач объяснил, почему не стоит заниматься сексом на пляже

Занятия сексом, как и любые физические и эмоциональные нагрузки нужно ограничить на жаре, особенно зрелым людям, рассказал НСН кардиолог Юрий Конев.

Секс в жаркую погоду оказывает большую нагрузку на сердце, поэтому может быть опасен, особенно для зрелых людей, рассказал НСН врач кардиолог, гериатр Юрий Конев. Высокая температура продержится в Москве до следующей недели. В пятницу днем воздух раскалится до +35 °С.

«В группе риска зрелые люди, которым за 40-50 лет. У них, как правило, несколько хронических заболеваний имеются, которые могут быть отягощающим жару обстоятельством. Секс - это прежде всего физическая, эмоциональная нагрузка. Любые нагрузки должны быть ограничены, если температура превышает определенную норму. И не дай Бог на солнце этим заниматься, на пляже. Здесь принцип разумной достаточности должен быть соблюден. Потому что любые излишества вредят, особенно когда такая высокая температура», - сказал медик.

По словам Конева, сравнивать, что опаснее – секс или бег в жару – не имеет смысла – «все зависит от интенсивности».

Занятия любовью при высокой температуре воздуха усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, отмечают врачи. Во время оргазма сердце бьется со скоростью 200 ударов в минуту, из-за жары частота пульса может возрасти до 230.