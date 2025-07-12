Психолог объяснила, чем опасна самодиагностика СДВГ

Психолог и гипнотерапевт Анастасия Валуева выразила мнение, что самодиагностика синдрома дефицита внимания и гиперреактивности (СДВГ) может быть опасна.

В беседе с ОТР она заявила, что симптомы могут быть проявлением совершенно другого заболевания.

«Это чревато тем, что, фокусируясь на СДВГ, человек может игнорировать или не распознать всё другое. Возможно, более серьёзное заболевание, например затяжную депрессию или тревожное состояние. Также чревато тем, что может быть неадекватное лечение», — рассказала Валуева.

По её словам, самостоятельно лечить СДВГ опасно для здоровья — так можно ухудшить своё состояние.

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