Что такое атлантическая диета и чем она полезна

Согласно недавним исследованиям, атлантическая диета, которой придерживаются жители северо-запада Испании и Португалии - районов, граничащих с северной частью Атлантического океана, связана с меньшим риском хронических проблем со здоровьем, чем во многих других регионах мира. В одном исследовании сравнивались показатели участников, соблюдающих диету, и тех, кто этого не делал. Через шесть месяцев исследователи обнаружили, что у тех, кто придерживался атлантической диеты, снизился уровень “плохого” холестерина и заметно уменьшилась талия.

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Другое исследование, в ходе которого изучалось здоровье и самочувствие более 3000 взрослых людей в возрасте от 60 лет и старше, показало, что у тех, кто придерживался атлантической диеты, был снижен уровень смертности. “Диета, подобная атлантической, с низким содержанием ультраобработанных продуктов, сахара и высоким содержанием цельных продуктов, антиоксидантов и полезных жиров, может существенно повлиять на продолжительность жизни”, - говорит диетолог Никола Ладлам-Рейн. Такая схема питания снижает риск хронических заболеваний, болезней сердца, инсульт и диабет.

Сторонники атлантической диеты ставят на первое место крахмалистые углеводы: рис, картофель и хлеб. Мясо тоже играет большую роль: в меню постная говядина и свинина. Молоко и сыр - еще одни важные продукты. А еще рекомендуется употреблять небольшое количество красного вина. “Возможность включать в рацион мясо, углеводы и молочные продукты обеспечивает большой выбор блюд и удовольствие от того, что мы едим”, - говорит диетолог Рима Пиллаи. Хотя в состав диеты входит много крахмалистых углеводов, они всегда сочетаются с качественными белками и большим количеством продуктов, богатых клетчаткой.

В диете большое внимание уделяется сезонному питанию. Когда продукты преодолевают меньше километров, большая часть их питательных веществ сохраняется в неизменном виде, а для сохранения свежести требуется меньше консервантов. Сезонное питание, которое включает атлантическая диета, гарантирует, что фрукты и овощи потребляются с максимальной питательной ценностью и вкусом. К тому же, сезонное питание способствует развитию местных фермерских хозяйств и снижает воздействие на окружающую среду, связанное с транспортировкой продуктов на большие расстояния.

Вот некоторые из ключевых компонентов атлантической диеты:

Мясо в умеренных количествах

Атлантическая диета сосредоточена на мясных продуктах: свинине и говядине. Тем не менее, то, как вы потребляете мясо, имеет значение, если вы хотите извлечь максимальную пользу из его питательных свойств. Перед приготовлением выбирайте менее жирные куски красного мяса, а также срежьте видимые жиры. При запекании в духовке любой жир, выделившийся из мяса, должен удаляться. Сытные мясные рагу - основное блюдо на северо-западе Испании, которые обычно состоят из мяса, приготовленного на медленном огне в горшочке с бобовыми и овощами - сочетание, которое выигрывает как по вкусу, так и по питательной ценности.

Также важно знать, с чем мы подаем мясо. Всегда помните, что растительные продукты с высоким содержанием клетчатки содержат много питательных веществ, которые идеально подходят для подачи вместе с мясом. Все, что угодно: от запеченных или приготовленных на пару овощных смесей до гарнира с фасолью - может сделать блюдо сбалансированным и даже более питательным.

Молочные продукты

Яйца и молочные продукты занимают видное место в рационе приверженцев атлантической диеты, которые считаются источниками полезных веществ, не в последнюю очередь потому, что представляют собой полноценные формы белка, содержащие все незаменимые аминокислоты, которые необходимы организму, но не могут вырабатываться самостоятельно. Сыры тоже являются хорошими источниками белка и содержат важные минералы, такие как кальций, который необходим для здорового роста костей.

Жирная рыба

Жирная рыба - анчоусы и сардины - широко представлена в испанских и португальских блюдах и является деликатесом, который следует есть чаще. Жирная рыба богата не только белком, но и витаминами группы В, А и D, а также железом и цинком.

Картофель

В течение многих лет нас убеждали, что батат обладает большей питательной ценностью, чем белый картофель, но это не так, если вы придерживаетесь атлантической диеты. Картофель, особенно если есть его с кожурой, содержит клетчатку, которая помогает питать кишечный микробиом.

Оливковое масло

Неудивительно, что оливковое масло составляет основу почти всех блюд, которые едят и готовят в рамках атлантической диеты. Испания - крупнейший в мире производитель оливкового масла, на выращивание оливок там приходится 30% мирового производства. На самом деле, ее полезные свойства настолько почитаемы, что некоторые испанцы выпивают порцию оливкового масла по утрам в качестве ежедневного тонизирующего средства. Хотя Португалия не может похвастаться такими же показателями, оливковое масло все равно занимает центральное место в кухне страны. Являясь отличным источником полезных жирных кислот и антиоксидантов, оливковое масло может регулировать уровень кровяного давления, улучшать кровообращение и помогает снизить риск хронических заболеваний.