Назван простой способ продлить жизнь

Переход к более активному образу жизни в любом возрасте может продлить жизнь — к такому выводу пришли ученые, проанализировав данные 85 исследований с участием более 6,5 миллиона человек. Согласно статье, опубликованной в British Journal of Sports Medicine, у тех, кто был физически активен на протяжении всей взрослой жизни, риск смерти от любых причин был на 30–40 процентов ниже. Даже если человек начинал заниматься позже, риск снижался на 20–25 процентов.

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Исследователи изучили различные модели физической активности: постоянную, увеличенную с возрастом, умеренную и связанную с досугом. Выяснилось, что даже те, кто начал вести активный образ жизни в среднем возрасте, снижали риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40 процентов. При этом переход от активности к сидячему образу жизни пользы не приносил.

Наибольшая польза наблюдалась при регулярной умеренной или интенсивной активности: ходьбе, беге, плавании. Даже если общее количество активности не дотягивало до рекомендованных 150 минут в неделю, это все равно давало заметный эффект.

Исследование имеет важное значение для здравоохранения. Оно подтверждает: никогда не поздно начать заниматься спортом. При этом важно не просто начать, но и сохранять активность на протяжении жизни — это помогает снизить риск ранней смерти даже без сильных спортивных нагрузок.

Ранее ученые выяснили, что растительный белок может продлевать жизнь. В странах, где люди едят больше белка из бобов, орехов и злаков, продолжительность жизни оказалась выше, чем в тех, где в рационе преобладают мясо и молочные продукты.