Как употреблять углеводы без вреда для фигуры

Эндокринолог Франсиско Росеро заявил, что во время диеты не стоит отказываться от углеводов. В беседе с изданием El Español врач подсказал худеющим людям три трюка, которые помогут употреблять их без вреда для фигуры.

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Росеро посоветовал во время еды пить лимонную воду, которая мешает усвоению углеводов. Аналогичный эффект имеет и яблочный уксус, который можно, к примеру, добавлять в салаты, отметил он.

Также специалист порекомендовал перенести углеводы в самый конец обеда, завтрака или ужина. Приоритет необходимо отдавать белкам и овощам. Правда, все эти приемы работают только с теми углеводами, которые содержатся в рисе, картофеле и подобных продуктах, но не в сладостях, заключил Росеро.

Ранее диетолог Ботикария Гарсия посоветовала включить в рацион оливковое масло. По ее словам, данный продукт действует по принципу ибупрофена.