Россиянка купила подушку из латекса и проснулась с отеком гортани

Россиянка проснулась с отёком гортани после ночи на подушке из латекса. Подробности
Их хвалят за натуральность, упругость и удобство для головы и шеи. Но материал, который получают из сока каучукового дерева, может сыграть злую шутку. Дело в перекрёстной аллергии, которая появляется, если организм чувствителен к нескольким похожим по строению аллергенам.
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49-летняя москвичка купила новую подушку — из латекса, рассказал «MK.ru» со ссылкой на «Shot проверка». Производители рекомендуют изделие из этого природного материала страдающим головными и мышечными болями.
Но и не скрывают, что каучук может спровоцировать аллергию. Чаще всего бывает сыпь, иногда — тошнота и головная боль.
Героиню этой истории одолели сильное чихание и слезотечение. Врачи выяснили, что у дамы аллергия на цитрусовые.
Как работает перекрёстная аллергия
Проблема в том, что существует перекрёстная аллергия со всеми её последствиями. Именно она и стала причиной случившегося с москвичкой, рассказала «Shot проверке» врач — аллерголог, иммунолог Надежда Логина.
Она объяснила, что у цитрусовых и латекса в составе есть общие аминокислоты и антигены.
Поэтому латекс противопоказан человеку, у которого есть аллергия на:
- цитрусовые;
- авокадо;
- бананы;
- киви;
- белый картофель.
С пострадавшей уже всё в порядке.
Для того чтобы узнать, чувствителен ли организм к основным и перекрёстным аллергенам, медики советуют сдать специальный анализ. Как минимум, если вы аллергик, стоит изучить, даёт ли аллерген перекрёстную реакцию и на что именно.