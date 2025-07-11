Россиянка купила подушку из латекса и проснулась с отеком гортани

Их хвалят за натуральность, упругость и удобство для головы и шеи. Но материал, который получают из сока каучукового дерева, может сыграть злую шутку. Дело в перекрёстной аллергии, которая появляется, если организм чувствителен к нескольким похожим по строению аллергенам.

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49-летняя москвичка купила новую подушку — из латекса, рассказал «MK.ru» со ссылкой на «Shot проверка». Производители рекомендуют изделие из этого природного материала страдающим головными и мышечными болями.

Но и не скрывают, что каучук может спровоцировать аллергию. Чаще всего бывает сыпь, иногда — тошнота и головная боль.

Героиню этой истории одолели сильное чихание и слезотечение. Врачи выяснили, что у дамы аллергия на цитрусовые.

Как работает перекрёстная аллергия

Проблема в том, что существует перекрёстная аллергия со всеми её последствиями. Именно она и стала причиной случившегося с москвичкой, рассказала «Shot проверке» врач — аллерголог, иммунолог Надежда Логина.

Она объяснила, что у цитрусовых и латекса в составе есть общие аминокислоты и антигены.

Поэтому латекс противопоказан человеку, у которого есть аллергия на:

цитрусовые;

авокадо;

бананы;

киви;

белый картофель.

С пострадавшей уже всё в порядке.

Для того чтобы узнать, чувствителен ли организм к основным и перекрёстным аллергенам, медики советуют сдать специальный анализ. Как минимум, если вы аллергик, стоит изучить, даёт ли аллерген перекрёстную реакцию и на что именно.