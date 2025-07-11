Как Брэд Питт приводил себя в форму для роли в фильме «Троя»

Артист занимался спортом пять дней в неделю. Тренер Даффи Гейвер помогал Брэду Питту готовиться к роли в фильме «Троя». Он разработал для актёра программу тренировок, рассчитанную на пять дней в неделю.

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Если ваша задача — построить действительно хорошее телосложение, вам нужна крепкая спина, мощные плечи и руки. Тогда вам не придётся переживать о том, что какая-то часть тела особенно выделяется, — рассказал Гейвер.

План тренировок Питта выглядел следующим образом: