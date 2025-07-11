Перечислены самые полезные для здоровья морепродукты

Морепродукты богаты белком, витамином В12, железом, селеном, цинком, витамином D. Многие из этих питательных веществ современный человек не получает в достаточном количестве. Также это источник омега-3 жиров. Вот какие виды морепродуктов считаются более экологичными и содержат меньше ртути.

© Ferra.ru

Сардины. Эти небольшие рыбки содержат множество белка, железа, витаминов В12 и Е, селена, кальция. Из одной банки (106 г) вы получите 343% от суточной нормы витамина В12, 88% от ежедневной нормы селена, 27% от нормы кальция, 15% от нормы железа и 13% от нормы витамина Е. Ещё эта рыба богата омега-3 жирными кислотами.

Скумбрия. В ней, как и в скумбрии, есть селен и витамин В12. Также это очень хороший источник магния. Порция в 85 г даёт 20% суточной нормы этого вещества.

Сельдь. Она тоже содержит много омега-3. Исследования также показывают, что в этой рыбе много витаминов В12, Е, D, селена, йода, кальция, железо. При этом в сельди мало токсинов (свинца, кадмия, ртути).

Моллюски. В них мало ртути, но при этом много важных витаминов и минералов. Например, витамина В12, цинка, селена.

Форель. Это жирная рыба, которая богата омега-3 жирными кислотами, витамином D. Порция приготовленной форели (85 г) обеспечивает организм 645 МЕ витамина D, который способствует усвоению кальция, регулирует воспаление, поддерживает иммунитет и не только. Кроме того, в этой рыбе много белка, цинка, селена, витамина В12.

Устрицы. Они содержат белок, омега-3 жирные кислоты, витамин В12, цинк, селен, медь. Ещё устрицы богаты железом. 85 г этих морепродуктов дают 126 ккал и около 22 г белка.

Лосось. Порция дикого лосося в 154 г содержит 39 г белка, 21% от суточной нормы калия, 85% от суточной нормы витамина B6, 131% от суточной нормы селена и 196% от суточной нормы витамина В12. Кроме того, в этой рыбе много омега-3 жирных кислот и антиоксиданта астаксантина.

Креветки. Их розовый цвет обусловлен высоким содержанием астаксантина, который защищает организм от окислительного стресса. Также креветки считаются хорошим источником витамина В12, селена, цинка, белка.

Краб. Его мясо богато селеном, цинком, витаминами группы В. Также это хороший источник омега-3 жирных кислот: в порции на 110 г содержится от 200 до 550 мг этих веществ.

Омар. Порция варёного лобстера весом 85 г даст вам более 16 г белка, 31% от суточной нормы цинка и 113% от суточной нормы селена. Ещё в нём много меди и витамина В12.

Треска. Это рыба с нежным вкусом и с большим количеством белка. 180-граммовое филе обеспечивает организм 41 г протеина.

Тунец. Один из самых доступных видов морепродуктов. Он содержит омега-3, витамины В12 и D, железо, селен.

Мидии. По сравнению с другими видами животного белка они более экологичны. На порцию в 100 г приходится 23,8 г белка. Также мидии - отличный источник витамина В12 и железа.

Гребешки. Морские гребешки дадут вам постный белок и такие аминокислоты, как таурин и глицин. Эти аминокислоты способны защитить от атеросклероза.

Палтус. В этой рыбе больше ртути, чем в других видах. Тем не менее палтус может стать хорошим источником белка, селена, витаминов В6 и В12.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.