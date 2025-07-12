Эксперт рассказала о причинах, приводящих к чувствительности зубов

Причиной повышенной чувствительности зубов могут быть рецессия десны, обнажение корня, нарушение целостности эмали и повреждение дентина, рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач рассказала, что у пациентов с подобными проблемами могут возникать неприятные ощущения на выдыхаемый-вдыхаемый воздух, горячий чай, мороженое, жалобы на боли во время чистки зубов. Причиной тому являются микроповреждения эмали и дентина из-за неправильной техники использования зубной щетки, пришеечного кариеса, пародонтита, кислотной эрозии, указала она.

«К нарушению эмали может приводить употребление кислой пищи. К примеру, из-за содержания ортофосфорной кислоты эмаль повреждают такие напитки, как кока-кола и пепси-кола. После них рот лучше прополоскать. Если сразу после употребления такого напитка почистить зубы, вероятность возникновения дефектов зубной эмали становится довольно высокая», — рассказала врач.

По ее словам, причиной повышенной чувствительности зубов могут быть и более серьезные патологии полости рта. К таким она отнесла пародонтит, возникающий в результате плохого соблюдения гигиены, беременности, работы на вредном производстве с кислотами.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина объяснила, что сладким невозможно утолить жажду. Кроме того, глюкоза, которая содержится в таких напитках, вызывает обезвоживание, добавила она.