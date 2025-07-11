Как понять, что ваш фитнес-тренер — профан

Выбрать хорошего инструктора нелегко, можно нарваться на человека, который в лучшем случае просто потратит ваше время, а в худшем — навредит здоровью. Тренер Диана Исламова рассказала, какие «красные флаги» в поведении специалиста должны вас насторожить и заставить немедленно прекратить занятия.

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«Красные флаги»: когда пора уходить

В беседе с РИАМО Исламова назвала несколько признаков, которые выдают некомпетентного или даже опасного тренера.

Обещает чудо. Если вам гарантируют, что вы похудеете за неделю или накачаетесь без усилий, – перед вами, скорее всего, профан.

Игнорирует боль. Фраза «терпи, так и должно быть» — это недобрый знак. Боль может указывать на травму. Хороший тренер остановит упражнение и выяснит, в чём дело.

Неуважительно себя ведёт. Постоянно опаздывает, отменяет занятия, смеётся над вашими вопросами — это недопустимо.

Навязывает услуги. Пытается «впарить» вам БАДы, платные марафоны или другие свои продукты. Это уже не тренер, а продавец.

Тренеры-извращенцы

Иногда встречаются такие тренеры, которые похуже любого профана.

В начале июля в Хабаровске осудили тренера по боевым искусствам за издевательства над 11 ученицами. Мужчина работал в сельских школах и очень удачно втерся в доверие детей и их родителей.

Вердикт суда был суров — 18 лет колонии строгого режима.

А в апреле другого тренера, по фигурному катанию, обвинили в домогательствах к 12-летней девочке.