Одна ежедневная привычка оказалась фатальной для здоровья мозга

Врач-терапевт Амир Хан назвал одну ежедневную привычку потенциально фатальной для здоровья мозга. Его слова приводит издание Daily Mail.

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Хан предупредил, что опасна может быть многозадачность. Врач объяснил, что постоянное переключение между задачами перегружает мозг и, как следствие, приводит к его переутомлению. По словам терапевта, если человек живет в режиме многозадачности ежедневно, со временем это вызовет проблемы с краткосрочной памятью и негативно повлияет на области мозга, отвечающие за концентрацию внимания, эмоциональный контроль, социальные связи и принятие решений.

Врач объяснил: когда человек сосредоточен на одной задаче, его мозг гармонично использует обе стороны префронтальной коры мозга. Однако когда приходится выполнять несколько дел одновременно, левое и правое полушария вынуждены функционировать независимо друг от друга. Это, по словам Хана, провоцирует перегрузку мозга и повышает уровень стресса, что также негативно сказывается на здоровье в целом и мозга в частности.

Ранее Хан рассказал, почему долго сидеть в туалете с телефоном не самая лучшая идея. По его словам, из-за этого человек проводит в туалете больше времени, а это, в свою очередь, грозит развитием геморроя.