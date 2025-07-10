Почему масло для загара может навредить коже

Масло для загара создаёт мгновенный блеск и усиливает оттенок кожи, но может привести к ожогам, шелушению и преждевременному старению, предупреждает заместитель главного врача по эстетической медицине и дерматовенерологии, врач-косметолог, специалист превентивной медицины Оксана Чащина.

Сегодня многие знают о вреде ультрафиолетового излучения, которое связано с риском злокачественных новообразований и фотостарением — процессом преждевременного старения кожи, рассказала специалист в беседе с aif.ru

К тому же, воздействие солнца также увеличивает риск рака кожи, так как УФ-лучи повреждают клетки и вызывают мутации ДНК.

Особенно опасно наносить масло на незагорелую кожу — это повышает риск повреждений.

Эксперт советует отказаться от масла для загара, чтобы сохранить здоровье и красоту кожи.

Ранее эксперт телеканала «Доктор», врач-косметолог и дерматолог Нона Беридзе посоветовала использовать средства защиты от солнца даже в пасмурную погоду.