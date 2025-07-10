Врач объяснил, почему не стоит самостоятельно пломбировать зубы

Врач Садовский: самопломбирование зубов может нарушить прикус
Использование наборов для самостоятельного пломбирования зубов, которые появились на маркетплейсах, может серьезно навредить здоровью. Об этом kp.ru рассказал почетный президент Стоматологической ассоциации России, доктор медицинских наук, врач-стоматолог Владимир Садовский.
«Очевидно, что ничего хорошего ждать не стоит. В лучшем случае человек просто выкинет деньги на ветер, но не сумеет сам себе поставить пломбу, нарастить зуб, заклеить скол... В худшем — в необработанном зубе под такой пломбой начнут размножаться бактерии, что приведет к воспалению», — отметил врач.
По его словам, человек может нарушить прикус и микрофлору полости рта, а также повредить десну, если установит некачественную пломбу. После этого ему придется обратиться к специалисту, однако, в более тяжелом состоянии. Садовский подчеркнул, что получить безопасное лечение зубов пациенты могут только у профессионалов.
7 июля сообщалось, что в России вырос интерес к наборам для самостоятельного пломбирования зубов. За первую половину 2025 года количество объявлений о продаже таких товаров на онлайн-платформах увеличилось в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.