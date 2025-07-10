Врачи подчеркнули важность вакцинации для защиты от туберкулеза

Врачи подмосковного НИКИ детства подчеркнули важность вакцинации БЦЖ для защиты детей от туберкулеза. Прививку делают новорожденным в роддоме на 3–4 сутки при согласии родителей, объяснила директор института Нисо Одинаева.

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Вакцина активизирует иммунную систему, формируя длительный иммунитет. Она содержит ослабленные микобактерии, вызывающие местную реакцию, — покраснение и набухание, которые не требуют обработки. Если ребенка не привили в роддоме, вакцину можно получить в поликлинике.

Также врачи рекомендуют ежегодно делать пробу Манту для ранней диагностики туберкулеза — безопасную аллергию на туберкулин, не содержащую живых бактерий.

В июле отмечается день рождения вакцины БЦЖ — самой эффективной противотуберкулезной вакцины, названной по именам французских врачей Герена и Кальмета, сообщает «Радио 1».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в октябре 2024 года сообщила, что туберкулез вновь стал лидером по количеству смертей от инфекционных заболеваний, затмив COVID-19. Исходя из данных за 2023 год, инфекционное заболевание выявили почти у 11 миллионов человек, что является абсолютным рекордом с 1995 года. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько опасна эта болезнь в наши дни, можно ли распознать туберкулез на ранних стадиях и существует ли действенное лечение от него.