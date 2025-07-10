Полный отказ от сахара всего на двое суток уже дает заметные изменения в организме.

Во-первых, снижается уровень триглицеридов – это вид жиров, входящих в состав «плохого» холестерина. Именно они провоцируют атеросклероз, повышают давление и увеличивают риск неалкогольной жировой болезни печени. Через 48 часов без сладкого уровень триглицеридов может снизиться примерно на 10%. Это немного, но уже существенно снижает риски для сосудов.

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Кроме того, временное исключение сахара помогает вывести лишнюю жидкость. Особенно заметно это у тех, кто привык к ежедневному потреблению сладостей уже через день-два уходит часть отеков, и вес немного снижается за счет улучшения водного обмена.

Даже короткая «сахарная пауза» может стать первым шагом к улучшению самочувствия и нормализации метаболизма.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтеролог Татьяна Жукова.