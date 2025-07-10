Чем полезны свежие сезонные ягоды

Ягоды богаты различными полезными веществами, например, такими как витамины, клетчатка, органические кислоты, а также флавоноиды — природные антиоксиданты, рассказала в беседе с RT врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина.

«Некоторые данные указывают на возможную связь между потреблением флавоноидов, содержащихся в ягодах, и незначительным снижением риска развития рака молочной железы. Также предположительно витамин C, содержащийся в ягодах, способен положительно влиять на состояние кожи, связок и суставов, а высокое содержание органических кислот, особенно в клюкве, может способствовать снижению рецидива цистита у женщин. Клетчатка представляет собой пищевые волокна, которые способствуют улучшению пищеварительной системы», — пояснила эксперт.

По её словам, желательно употреблять свежие сезонные ягоды, собранные на пике зрелости, — они содержат максимальную концентрацию полезных веществ.

«Однако если такой возможности нет, то подойдут сушёные без сахара или замороженные. Рекомендуется ежедневно употреблять 150—200 г из смеси различных ягод при отсутствии противопоказаний. Для усиления полезного эффекта можно сочетать ягоды с полезными жирами, например, клубнику с греческим йогуртом. Такая комбинация, в свою очередь, увеличивает биодоступность жирорастворимых витаминов и антиоксидантов», — подчеркнула специалист.

Врач предупредила, что существуют категории пациентов, которым нужно с особой осторожностью включать в свой рацион ягоды.

«Среди них люди с аллергией, сахарным диабетом и почечной недостаточностью. Перед употреблением каких-либо ягод следует проконсультироваться с лечащим врачом», — заключила собеседница RT.

Ранее агроном Владимир Викулов в беседе с RT рассказал о ядовитых ягодах, встречающихся в Подмосковье, которые похожи на съедобные.