Что делать в первую очередь при тепловом ударе

Фельдшер Тверской станции скорой медицинской помощи, заведующий Центра практических навыков Василий Ракитин рассказал о первых действиях при тепловом ударе.

В беседе с tverigrad.ru эксперт отметил, что при наличии головокружения, слабости, тошноты, учащённого сердцебиения, повышенной температуры тела человека следует перенести в тень или прохладное место, расстегнуть стесняющую одежду и обеспечить доступ свежего воздуха.

По словам специалиста, пострадавшему без сознания необходимо придать устойчивое боковое положение.

«Можно размещать холод в области головы, шеи, подмышек. До приезда скорой медицинской помощи нужно контролировать состояние пострадавшего, быть готовым к началу сердечно-лёгочной реанимации», — добавил фельдшер.

Ранее терапевт Андрей Звонков рассказал, как защититься от теплового удара и избежать обморока в условиях сильной жары, которая установилась в Москве и ряде регионов России.