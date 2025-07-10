В отпуске могут обостряться многие заболевания. Поездки и перелеты, а также жаркая погода опасны возникновением тромбов. Из-за высокой температуры организм теряет жидкость и кровь становится гуще. Малоподвижность во время длительных поездок или перелетов приводит к застою крови, появляется риск тромбофлебита. В программе «Телемедицина» на телеканале «ДОН 24» поговорили с сердечно-сосудистым хирургом высшей категории, флебологом Арсеном Кочаряном о том, как отдыхать людям с варикозом.

По статистике, один человек на сто тысяч получает тромбоз во время перелета. Обращаемость к врачам также увеличивается, рассказал эксперт.

«Основной враг вашего здоровья – неподвижность. Когда вы больше двух часов сидите в транспорте во время поездки, нужно стараться делать перерыв. Каждые два часа по 5–10 минут походить, сделать небольшую гимнастику, перекатываться с пятки на носочек, походить, повернув стопу внутрь или наружу (краями стоп). Если летите в самолете и нет возможности ходить, то самым простым и действенным методом будет ношение компрессионного гольфа. Он будет работать вместо мышц, чтобы не давать возможности застойной крови свернуться и образоваться тромбам», – рассказывает Арсен Кочарян.

Это же поможет и избежать отека ног после длительной поездки или перелета. Как говорит специалист, отпуск начнется с первой минуты после приезда. Людям с варикозом также важно защищать ноги от солнца. Как правила, солнцезащитные кремы используют для области лица и шеи, забывая наносить на ноги.

«У пациента с варикозом хуже происходит кровоснабжение кожи ног. Раны заживают дольше и, соответственно, когда он будет загорать, солнце будет травмировать кожу. Загар – это ожог, который приравнивается к физической травме и может вызвать воспаление на фоне загара. Такие примеры есть в моей практике», – добавил врач.

Загорать можно только с использованием крема, в часы, когда Солнце менее активно. А также не перестараться экскурсиями, все должно быть в меру. Двигаться нужно, но без привычки большая нагрузка на ноги также может привести к осложнению варикоза. Главный совет от специалиста – не затягивать с лечением.