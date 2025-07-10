Названы вредные для кишечника ошибки в питании

Нехватка клетчатки и воды в рационе, а также избыток жирной и жареной пищи могут привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об ошибках в питании рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, клетчатка помогает поддерживать здоровое пищеварение, способствует формированию мягкого стула и налаживает регулярную работу кишечника, а ее недостаток может привести к запорам и другим неприятным последствиям. Слишком редкое потребление воды, в свою очередь, вызывает обезвоживание и значительно затрудняет процесс пищеварения.

Жирная еда, в особенности содержащая насыщенные жиры и трансжиры, плохо переваривается и может вызвать восполнение в кишечнике. Кроме того, такие продукты повышают риск хронических заболеваний, в том числе язвенной болезни и колита. Также не стоит есть слишком много сахара и рафинированных углеводов — они нарушают баланс микрофлоры кишечника и создают благоприятную среду для роста патогенных бактерий, что может привести к дисбактериозу, вздутию и синдрому раздраженного кишечника.

Отдельно Каландия отметил негативное влияние алкоголя и кофеина, которые способны раздражать слизистую кишечника и способствовать развитию воспалительных процессов. Тем же опасны промышленные продукты с искусственными добавками — консервантами, красителями и усилителями вкуса.

Для поддержания здоровья ЖКТ врач рекомендовал питаться сбалансированной пищей, а также включать в своей рацион пребиотики и пробиотики.

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