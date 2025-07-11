Эксперт высказалась о безопасном количестве сосисок и колбасы

Эксперт по питанию из Кембриджского университета Нита Фороухи завила, что сосиски и колбасы относятся к ультраобработанным продуктам, которые негативно влияют на здоровье. Об этом она рассказала в беседе с изданием Infobae.

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«Безопасного количества не существует», — подчеркнула Фороухи.

Аналогичное мнение высказал научный сотрудник Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле Демевоз Хайле. По его словам, даже небольшое количество ультраобработанных продуктов повышает риск развития рака, диабета и болезней сердца.

В связи с этим профессор из Университета Рединга Гюнтер Кюнли призвал сбалансированно питаться. В рацион должны входить овощи, фрукты, орехи, бобовые и цельнозерновые продукты. При этом он отметил, что еда является еще и источником удовольствия, поэтому ультраобработанные продукты не стоит сводить исключительно к рискам для здоровья.

Ранее нарколог Даниил Петров объяснил, почему у некоторых людей нет бодрящего эффекта от кофе. По его словам, к кофеину со временем развивается толерантность.