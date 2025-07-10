Силовые упражнения, которые помогут сжечь жир после 50 лет

С возрастом наш метаболизм замедляется естественным образом. Одна из главных причин этого - потеря мышечной массы, которая начинается после 30 лет. Вот какие силовые упражнения помогут поддержать обмен веществ после 50 лет.

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Приседания

Это упражнение тренирует квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бедра и корпус. Рекомендуется его выполнять в 3-4 подхода по 8–12 повторений. Между подходами отдыхайте 60–90 секунд.

Швунг жимовой

В первую очередь такое упражнение нагружает плечи, трицепсы, мышцы кора и ноги. Встаньте прямо, держа гантель или штангу на уровне плеч, далее слегка наклонитесь, согнув колени и бёдра. Резко выпрямите ноги, поднимая одновременно вес над головой. Выпрямите локти в верхней точке, опустите вес обратно на плечи. Нужно всего сделать 3-4 подхода по 6–10 повторений. На отдых между подходами у вас должно уходить 60 секунд.

Становая тяга

При правильном выполнении она помогает развить силу всего тела, улучшает способность поднимать, переносить и эффективно выполнять наклоны в повседневной жизни. Встаньте, расставив ноги на ширине бедер и расположив штангу (или гантели) над средней частью стопы. Наклонитесь в бёдрах и слегка согните колени для удерживания веса. Напрягите корпус и следите, чтобы спина была ровной. Опираясь на пятки, вытяните бёдра и колени, чтобы выпрямиться. Опустите вес обратно на пол, сгибая бёдра. Всего необходимо выполнить 3–4 подхода по 6–8 повторений, между подходами отдых должен занимать 1,5 минуты.

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Выпады

Выполняйте их в 3 подхода по 8–10 повторений на каждую ногу. Между подходами отдыхайте 1 минуту.

"Прогулка фермера"

Возьмите пару тяжёлых гантелей или гирь и выпрямитесь. Напрягите корпус, отведите плечи назад и вниз. Идите по прямой медленными и контролируемыми шагами. Держите туловище прямо и не наклоняйтесь в сторону. Выполните 3–5 раундов такой ходьбы по 30–60 секунд. Между раундами отдыхайте 60–90 секунд.

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